للبيع.فيلا رائعة | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : 5 استديوهات 3 شقق كل شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 3600 قدم مربع كود رقم : VI 116189 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733