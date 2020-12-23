(للبيع)
|للبيع.فيلا رائعة | 7 شقق | على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي تقع هذه الفيلا على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : طابق أرضي - طابقين - رووف الفيلا تحتوي على 7 شقق : 3 غرف نوم - صالة الفيلا بها مصعد مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : VI 5748 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077291
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