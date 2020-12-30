للبيع.فيلا رائعة | 7 شقق | تطل على زاوية و شارعين | المناصير أبوظبي تقع هذه الفيلا على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : طابق أرضي - طابقين - رووف الفيلا تحتوي على 7 شقق : 3 غرف نوم - صالة الفيلا بها مصعد مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : VI 5948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group