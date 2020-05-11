للبيع. فيلا رائعة 6 غرف ماستر مع مسبح بمدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - غرفه طعام - غرفة خادمة - مطبخين - 6 حمامات حوش - حمام سباحة - مصعد كود رقم : VI 115982 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733