(للبيع)
|للبيع .فيلا رائعة | 5 غرف نوم | شارع المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس واسع - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ حديث - موقف سيارات كود رقم : VI 114711 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073928
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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