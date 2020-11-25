للبيع .فيلا رائعة | 5 غرف نوم | شارع المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس واسع - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ حديث - موقف سيارات كود رقم : VI 114711 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733