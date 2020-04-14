للبيع.فيلا رائعة 5 غرف فى حدائق الجولف أبوظبي فيلا (تايب 2) مكونة من : طابق أرضى : غرفة نوم للضيوف - غرفتين معيشة - غرفتين طعام - مطبخ - مخزن - غرفة غسيل - حمامين تواليت - موقف لسيارتين طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة كود رقم : VI 107428 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733