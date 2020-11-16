(للبيع)
|للبيع .فيلا رائعة 23 أستديو | شارع المرور | أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 أستديو مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 116028 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطفة المرور : تعتبر منطقة المرور واحدة من أفضل المناطق لاستئجار العقارات في العاصمة أبوظبي، حيث تضم مزيجاً من عقارات تجارية و سكنية مختلفة، كما تتمتع ببيئة هادئة وحيوية إلى حدٍ ما بعيداً عن ضجيج المدينة، و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072657
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل