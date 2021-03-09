للبيع.فيلا | رائعة | المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 أستديو مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 110028 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733