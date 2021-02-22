للبيع.فيلا رائعة | إطلالة بحرية مميزة | 9 غرف فخمة | القرم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا رائعة | إطلالة بحرية مميزة | 9 غرف فخمة | القرم أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفتين معيشة - مجلس - 4 صالات طعام – مطبخ - مطبخ تحضيري تيراس - غرفة سائق - 9 حمامات - موقف لسياراتين - حوش مساحة الأرض : 15,010 قدم مربع كود رقم : VI 108301 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084730
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22/2/2021
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للبيع.مجمع 4 فلل | مساحة 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

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22/2/2021
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22/2/2021
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