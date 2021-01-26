للبيع.فيلا رائعة | إطلالة بحرية مميزة | 9 غرف فخمة | القرم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا رائعة | إطلالة بحرية مميزة | 9 غرف فخمة | القرم أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفتين معيشة - مجلس - 4 صالات طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري تيراس - غرفة سائق - 9 حمامات - موقف لسياراتين - حوش مساحة الأرض : 15,010 قدم مربع كود رقم : VI 108301 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081448
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