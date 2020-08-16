للبيع فيلا دور واحد زاويه على شارعين الرفاع الشارقة 14700 قدم مربع 1,5مليون

(للبيع)
|للبيع فيلا دور واحد زاويه على شارعين الرفاع الشارقة:- يتكون من قسمين القسم الاول ويوجد به 3 غرف + صاله + مجلس + مطبخ + غرفة خادمه براكن لاكثر من 6 سيارات ارض خاليه تصلح حديقه القسم الثانى يتكون من : 3 غرف + صاله + مطبخ + باركن + حديقة مساحة 14700 قدم مربع = 1365 متر مربع السعر 1.5 مليون درهم بالقرب من المسجد وبالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد مما يسهل الوصول لدبى بسرعه AL JADWL REAL ESTATE 0524297621 For sale, villa view two streets Rifa Sharjah consists of two parts :- The
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرفاع- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065146
2,300,000 درهم
380,000 درهم
2,800,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,300,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
2,800,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,500,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,650,000 درهم
2,100,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
700,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,300,000 درهم
2,600,000 درهم
2,600,000 درهم
900,000 درهم