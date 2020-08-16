للبيع فيلا دور واحد زاويه على شارعين الرفاع الشارقة 14700 قدم مربع 1,5مليون

للبيع فيلا دور واحد زاويه على شارعين الرفاع الشارقة:- يتكون من قسمين القسم الاول ويوجد به 3 غرف + صاله + مجلس + مطبخ + غرفة خادمه براكن لاكثر من 6 سيارات ارض خاليه تصلح حديقه القسم الثانى يتكون من : 3 غرف + صاله + مطبخ + باركن + حديقة مساحة 14700 قدم مربع = 1365 متر مربع السعر 1.5 مليون درهم بالقرب من المسجد وبالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد مما يسهل الوصول لدبى بسرعه AL JADWL REAL ESTATE 0524297621 For sale, villa view two streets Rifa Sharjah consists of two parts :- The