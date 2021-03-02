للبيع فيلا خاصة بالجميرا

(للبيع)
|للبيع فيلا خاصة بدبي الجميرا مساحة 10 آلف قدم مربع 4 غرف - 4 حمامات-صالتين - مطبخ داخلي - مطبخ خارجي ـ صالة بالطابق الثاني. غرفة خادمة - غرفة سائق - مستودع استور في الملحق. باركنج سعة اربعة سيارات. الفيلا بيع مع الفرش السعر: 7 مليون درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- دبي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085816
30,000,000 درهم
8,500,000 درهم
1,999,996 درهم