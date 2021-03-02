للبيع فيلا خاصة بالجميرا

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا خاصة بدبي الجميرا مساحة 10 آلف قدم مربع 4 غرف - 4 حمامات-صالتين - مطبخ داخلي - مطبخ خارجي ـ صالة بالطابق الثاني. غرفة خادمة - غرفة سائق - مستودع استور في الملحق. باركنج سعة اربعة سيارات. الفيلا بيع مع الفرش السعر: 7 مليون درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - دبي
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085816
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