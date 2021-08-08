للبيع.فيلا | حمام سباحة | مصعد | القرم أبوظبي فيلا في كورنيش القرم صف أول على البحر طابق أرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس كبير - مطبخ أمريكي - صالة جلوس كبيرة - صالة طعام غرفة مكتب - 2 تراس كبير طابق أول : 4 غرف ماستر - صالة - تيراس بحمام سباحة طابق ثاني : غرفتين ماستر - جيم ملاحق خارجية : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - أستور الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس إضاءات ديجيتال ستائر ونوافذ ديجيتال أرضيات رخام عالي الجودة ، جاكوزي كود رقم : VH 979273 0506679466