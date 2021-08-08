(للبيع)
|للبيع.فيلا | حمام سباحة | مصعد | القرم أبوظبي فيلا في كورنيش القرم صف أول على البحر طابق أرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس كبير - مطبخ أمريكي - صالة جلوس كبيرة - صالة طعام غرفة مكتب - 2 تراس كبير طابق أول : 4 غرف ماستر - صالة - تيراس بحمام سباحة طابق ثاني : غرفتين ماستر - جيم ملاحق خارجية : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - أستور كود رقم : VH 979273 0506679466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101968
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل