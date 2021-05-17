(للبيع)
|للبيع.فيلا | حمام سباحة | مصعد | القرم أبوظبي فيلا في كورنيش القرم صف أول علي البحر الطابق الأرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس - مطبخ أمريكي - صالة جلوس - صالة طعام - مكتب - 2 تراس موقف خاص لليخت او القارب خاص بالفيلا الطابق الأول : 4 غرف ماستر - صالة - تيراس كبير بحمام سباحة الطابق الثاني : غرفتين ماستر - غرفة للجيم ملحق خارجي : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - أستور كود رقم : VH 979273 0506679466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093995
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