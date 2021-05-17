للبيع.فيلا | حمام سباحة | مصعد | القرم أبوظبي فيلا في كورنيش القرم صف أول علي البحر الطابق الأرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس - مطبخ أمريكي - صالة جلوس - صالة طعام - مكتب - 2 تراس موقف خاص لليخت او القارب خاص بالفيلا الطابق الأول : 4 غرف ماستر - صالة - تيراس كبير بحمام سباحة الطابق الثاني : غرفتين ماستر - غرفة للجيم ملحق خارجي : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - أستور كود رقم : VH 979273 0506679466