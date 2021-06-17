للبيع.فيلا | حمام سباحة | القرم أبوظبي فيلا في كورنيش القرم صف اول علي البحر الطابق الأرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس - مطبخ أمريكي - صالة جلوس - صالة طعام - مكتب - 2 تراس الطابق الأول : 4 غرف ماستر - صالة - تيراس بحمام سباحة الطابق الثاني : غرفتين ماستر - غرفة للجيم ملاحق خارجية : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - أستور موقف خاص لليخت او القارب خاص بالفيلا الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس إضاءات ديجيتال ستائر ونوافذ ديجيتال أرضيات رخام جاكوزي كود رقم : VH 979273 0506679466