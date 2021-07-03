(للبيع)
|للبيع.فيلا جديدة | 7 غرف نوم سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم ماستر - حوش كبير - مجلس خارجي كبير مع حمام - مجلس داخلي - مطبخ كبير غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن مساحة الأرض : 10،000 قدم مربع كود رقم : VH 980299 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098704
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