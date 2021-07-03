للبيع.فيلا جديدة | 7 غرف نوم سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم ماستر - حوش كبير - مجلس خارجي كبير مع حمام - مجلس داخلي - مطبخ كبير غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن مساحة الأرض : 10،000 قدم مربع كود رقم : VH 980299 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733