للبيع.فيلا جديدة | 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي مكونة من : الطابق الأرضي : 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس - غرفة طعام - غرفة نوم ماستر - مطبخ مجهز - غرفة تخزين غرفة خادمة - غرفة الغسيل الطابق الأول : 2 غرفة المعيشة - مخزن - جناح غرفة نوم رئيسية كبيرة - 3 غرف نوم رئيسية الطابق الثاني : غرفة معيشة - غرفة نوم رئيسية المنطقة الخارجية : حوش كبير - منطقة الشواء - منطقة لعب الأطفال - تكييف مركزي مساحة ارض كبيرة مع امكانية بناء فلل اخرى كود رقم : VH 980286 0508351822