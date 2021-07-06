(للبيع)
|للبيع.فيلا جديدة | 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي مكونة من : الطابق الأرضي : 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس - غرفة طعام - غرفة نوم ماستر - مطبخ مجهز - غرفة تخزين غرفة خادمة - غرفة الغسيل الطابق الأول : 2 غرفة المعيشة - مخزن - جناح غرفة نوم رئيسية كبيرة - 3 غرف نوم رئيسية الطابق الثاني : غرفة معيشة - غرفة نوم رئيسية المنطقة الخارجية : حوش كبير - منطقة الشواء - منطقة لعب الأطفال - تكييف مركزي مساحة ارض كبيرة مع امكانية بناء فلل اخرى كود رقم : VH 980286 0508351822
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098795
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