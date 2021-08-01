للبيع.فيلا جديدة 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة حليفة أبوظبي فيلا 6 غرف نوم جديدة ومستقلة على شارع رئيسي مكونة من : الطابق الأرضي :- 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس - غرفة طعام - غرفة نوم ماستر - مطبخ مجهز غرفة تخزين - غرفة خادمة - غرفة الغسيل الطابق الأول :- 2 غرفة المعيشة - مخزن - جناح غرفة نوم رئيسية كبيرة جدا مع منطقة معيشة وغرفة ملابس (خزانات ملابس) 3 غرف نوم رئيسية أخرى (غرفة نوم واحدة مع خزائن مدمجة وشرفة) الطابق الثاني : غرفة معيشة - غرفة نوم كود رقم : VH 980286 0508351822