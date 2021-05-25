للبيع .فيلا جديدة | 10 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا مكونة من : 10 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ مطبخ تحضيري - مخزن - ملحق خارجي ملاحظة : هذه الفيلا للبيع على الحالة الراهنة والسعر قابل للتفاوض مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VH 980224 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733