للبيع.فيلا جديدة على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا جديدة تشطيب سوير ديلوكس على شارعين منهم شارع رئيسي الفيلا مكونة من : 6 غرف ( منهم عدد 1 جناح) - صالة كبيرة - مجلسين - ستور - مطبخ تحضيري داخلي مطبخ كبير خارجي - غرفة سائق - غرفه طباخ - غرفة خدم - غرفة غسيل - 7 حمامات ملاحظة : يوجد حوش كبير جدا الفيلا كاملة بها ارضيات خشب وورق حائط وديكورات في السقف والحوائط واضاءات مساحتها : 28,373 قدم مربع كود رقم : VI 110430 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300