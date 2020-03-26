(للبيع)
|للبيع.فيلا جديدة على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا جديدة تشطيب سوير ديلوكس على شارعين منهم شارع رئيسي الفيلا مكونة من : 6 غرف ( منهم عدد 1 جناح) - صالة كبيرة - مجلسين - ستور - مطبخ تحضيري داخلي مطبخ كبير خارجي - غرفة سائق - غرفه طباخ - غرفة خدم - غرفة غسيل - 7 حمامات ملاحظة : يوجد حوش كبير جدا الفيلا كاملة بها ارضيات خشب وورق حائط وديكورات في السقف والحوائط واضاءات مساحتها : 28,373 قدم مربع كود رقم : VI 110430 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056864
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