(For Sale)
|للبيع فيلا جديدة تملك حر لجميع الجنسيات في الشامخة 36 ( الريمان 1 ) تتكون من دورين ؛- الطابق الارضي مجلس رجال بخدماته و صالة مفتوحة على مجلس الرجال + مجلس نساء بخدماته + مطبخ + غرفة خدامة + ثلاث مداخل للفيلا مدخل رئيسي و مدخل جانبي لمجلس النساء و مدخل جانبي للخدمات الطابق الاول عدد 4 غرف ماستر ( وحدة منهم كبيرة و مخازن ملابس كبيرة و حمام كبير ) و صالة عائلية الرووف بيت درج و سطح يمكن استخدامة كجلسة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|وول ستريت
|Telephone:
|0557511102
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|Location:
|- الشامخه
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|23/10/2023
|Ad Number:
|2246887
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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Call
Call
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call