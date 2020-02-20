للبيع فيلا جديدة بالزاهية

(للبيع)
|للبيع فيلا جديدة اول ساكن بالشارقة الزاهية "منفصلة" مساحة الأرض 6000 قدم 5 غرف نوم - صالتين - مجلس غرفة خادمة - حديقة مطلوب 2.750.000 الف قابل للتفاوض عند الجدية في الشراء للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الزاهية
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,750,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053494
140,000 درهم
2,950,000 درهم
1,200,000 درهم
3,200,000 درهم
750,000 درهم
1,200,000 درهم
2,000,000 درهم
2,400,000 درهم
5,500,000 درهم
1,350,000 درهم
2,200,000 درهم
1,550,000 درهم
2,300,000 درهم
1,400,000 درهم
15,000,000 درهم