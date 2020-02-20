للبيع فيلا جديدة بالزاهية

للبيع فيلا جديدة اول ساكن بالشارقة الزاهية "منفصلة" مساحة الأرض 6000 قدم 5 غرف نوم - صالتين - مجلس غرفة خادمة - حديقة مطلوب 2.750.000 الف قابل للتفاوض عند الجدية في الشراء للتواصل 00971562135283