للبيع فيلا جديدة بإلياش

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United Arab Emirates (Sharjah) [ Change location ]

Ad Information
للبيع فيلا جديدة اول ساكن بالشارقة / الياش مساحة الارض 7000 قدم مساحة البناء 5700 قدم ارضي واول + ملحق الفيلا 5 غرف ماستر و صالة و مجلس مع غرفة طعام والملحق مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسيل التكييف مركزي مطلوب 2.500.000 درهم للتواصل 00971562135283
Contact The Advertiser:
Contact Name: ياسمين
Telephone: 0562135283

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الشارقة- الشارقة
Sharjah -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 2,500,000 Dirham
Posting Date: 19/10/2023
Ad Number: 2246592
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Ad Photo: للبيع فيلا طابقين بالعزرة - in Sharjah United Arab Emirates

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Ad Photo: للبيع فيلا طابقين بالسيوح - in Sharjah United Arab Emirates

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23/7/2023
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