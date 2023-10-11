للبيع فيلا جديدة بإلياش

(For Sale)
|للبيع فيلا جديدة اول ساكن بالشارقة / الياش مساحة الارض 7000 قدم مساحة البناء 5700 قدم ارضي واول + ملحق الفيلا 5 غرف ماستر و صالة و مجلس مع غرفة طعام والملحق مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسيل التكييف مركزي مطلوب 2.500.000 درهم للتواصل 00971562135283
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ياسمين
|Telephone:
|0562135283
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|Location:
|الشارقة- الشارقة
Sharjah - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|2,500,000 Dirham
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246592
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