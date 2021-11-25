(للبيع)
|للبيع.فيلا جديدة | أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلس رجالي - مجلس حريمي - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - غرفة غسيل مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرفة سائق مساحة الأرض : 11،250 قدم مربع كود رقم : VI 978703 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رقم التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة في وكالة التنظيم العقاري (RERA)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112756
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