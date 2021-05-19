للبيع.فيلا | جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلس رجالي - مجلس حريمي - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة غرفة غسيل - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرفة سائق مساحة الأرض : 11.250 قدم مربع كود رقم : VI 978703 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 BRN: 208990 ORN: 53733 شركة فاين هوم العقارية فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة في وكالة التنظيم العقاري (RERA)