للبيع.فيلا | جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | جديدة أول ساكن | 6 غرف | الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلس رجالي - مجلس حريمي - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة غرفة غسيل - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرفة سائق مساحة الأرض : 11.250 قدم مربع كود رقم : VI 978703 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 BRN: 208990 ORN: 53733 شركة فاين هوم العقارية فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة في وكالة التنظيم العقاري (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: finehome
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094230
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