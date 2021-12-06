(للبيع)
|للبيع. فيلا | تيراس | حمام سباحة | القرم أبوظبي فيلا في كورنيش القرم صف أول على البحر الطابق الأرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس كبير - مطبخ أمريكي - صالة جلوس - صالة طعام - غرفة مكتب - 2 تراس كبير الطابق الأول : 4 غرف ماستر - صالة كبيرة - تيراس بحمام سباحة الطابق الثاني : غرفتين ماستر - غرفة للجيم ملاحق خارجية : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - مخزن موقف خاص لليخت خاص بالفيلا كود رقم : VH 979273 0506679466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114026
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