للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونة من : 8 غرف ماستر - مجلس رجالي مع مغاسل - مجلس حريمي مع مغاسل - صالتين - مطبخين مساحة الأرض : 2,475 قدم مربع كود رقم : VH 979266 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733