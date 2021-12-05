(للبيع)
|للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونة من : 8 غرف ماستر - مجلس رجالي مع مغاسل - مجلس حريمي مع مغاسل - صالتين - مطبخين مساحة الأرض : 2,475 قدم مربع كود رقم : VH 979266 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|050307042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113813
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