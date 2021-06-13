للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونه من : 8 غرف ماستر - مجلس رجالي مع مغاسل - مجلس حريمي مع مغاسل - صالتين - مطبخين مساحه الأرض : 2,475 قدم مربع كود رقم : VH 979266 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رقم رخصة السيد سامح: 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733