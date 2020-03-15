للبيع.فيلا تجارية 5 غرف في مدينة خليفة أبوظبي فيلا تجارية (حضانة) مكونة من : 5 غرف كبيرة - مجلس واسع - صالتين كبيرتين - غرفة خادمة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CV 114160 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733