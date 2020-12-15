للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف تحتوي الفيلا على : 4 شقق : غرفتين - صالة شقة : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3300 قدم مربع كود رقم : CV 116141 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076303
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للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق.
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15/12/2020
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14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | مساحة : 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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14/12/2020
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14/12/2020
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14/12/2020
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14/12/2020
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14/12/2020
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للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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14/12/2020
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14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا رائعة 6 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا رائعة 6 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المرور أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

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اتصل

14/12/2020
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14/12/2020
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للبيع.فيلا رائعة | 7 غرف سوبر ديلوكس | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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للبيع.فيلا رائعة | 7 غرف سوبر ديلوكس | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مك.
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14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي رائع | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي رائع | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي

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اتصل

14/12/2020
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