للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | شارع المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف تحتوي الفيلا على : 4 شقق : غرفتين - صالة شقة : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3300 قدم مربع كود رقم : VH 978750 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096082
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