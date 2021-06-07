للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | شارع المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف تحتوي الفيلا على : 4 شقق : غرفتين - صالة شقة : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3300 قدم مربع كود رقم : VH 978750 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733