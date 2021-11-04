(للبيع)
|للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف تحتوي الفيلا على : 4 شقق : غرفتين - صالة شقة : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3300 قدم مربع كود رقم : VH 978750 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109985
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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