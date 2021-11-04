للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف تحتوي الفيلا على : 4 شقق : غرفتين - صالة شقة : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3300 قدم مربع كود رقم : VH 978750 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2109983
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