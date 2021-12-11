للبيع.فيلا تجارية | موقع ممميز | شارع المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونة من : شقتين كل شقة مكونة من : 4 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة - مطبخ كبير استديو كود رقم : VH 979955 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733