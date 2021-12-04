للبيع.فيلا تجارية | موقع متميز | المرور أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا تجارية | موقع متميز | المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونة من : شقتين كل شقة مكونة من : 4 غرف نوم - 3 حمامات - بلكونة - مطبخ كبير أستديو كود رقم : VH 979955 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113719
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4/12/2021
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للبيع.مجمع 4 فلل | 3 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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4/12/2021
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للبيع.فيلا تجارية | موقع متميز | المرور أبوظبي

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للبيع.فيلا تجارية | موقع متميز | المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونة من : شقتين كل شقة مكونة من : 4 غ.
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4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع على زاوية كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجل.
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4/12/2021
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4/12/2021
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4/12/2021
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للبيع.فيلا 4 غرف نوم | جنوب الشامخة أبوظبي

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4/12/2021
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4/12/2021
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4/12/2021
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للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصيرأبوظبي

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للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصيرأبوظبي مجمع 3 فلل في المناصير كل فيلا مقسمة إلى : 8 أستوديو.
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4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 8 غرف | أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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4/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 8 غرف | أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 8 غرف | أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 8 غرف | أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : 8 غرف نوم - مجلس خارجي كبير.
القسم: 

اتصل

4/12/2021
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