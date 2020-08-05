للبيع | فيلا تجارية مقسمة شقتين | منطقة المرور أبوظبي الفيلا مكونة من شقتين كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم كبيرة - غرفة طعام - مطبخ مجهز - حمامين مساحة الأرض : 2,475 قدم مربع كود رقم : CV 114814 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733