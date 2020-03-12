للبيع.فيلا تجارية مقسمة شقتين في منطقة المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : شقتين كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم كبيرة - غرفة طعلم - مطبخ مجهز - حمامين مساحة الأرض : 2,475 قدم مربع كود رقم : CV 114814 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733