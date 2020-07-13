للبيع | فيلا بمساحة كبيرة | كورنيش القرم أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | فيلا بمساحة كبيرة | كورنيش القرم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا بمساحة كبيرة | كورنيش القرم أبوظبي الفيلا تقع علي شارعين مكونة من : 10 غرف نوم - 10 غرف - 2 مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ - 12 حمام - غرفة سائق مساحة الأرض : 42000 قدم مربع كود رقم : VI 2853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2020
رقم الإعلان: 2062818
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