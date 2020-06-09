للبيع | فيلا بمساحة كبيرة | كورنيش القرم أبوظبي الفيلا تقع على شارعين مكونة من : 10 غرف نوم - 10 غرف - 2 مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ 12 حمام - غرفة سائق مساحة الأرض : 42000 قدم مربع كود رقم : VI 2835 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733