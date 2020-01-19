للبيع.فيلا بمساحة كبيرة في كورنيش القرم أبوظبي هذه الفيلا تقع على شارعين هذه الفيلا مكونه من : 10 غرف نوم - 10 غرف - 2 مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - 2 مطبخ 12 حمام - غرفة سائق مساحة الأرض : 42000 قدم مربع كود رقم : VI 2853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً