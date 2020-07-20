للبيع | فيلا بعائد سنوي | منطقة المشرف أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : 5 أستديوهات 3 شقق كل شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 3600 قدم مربع كود رقم : VI 116189 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،