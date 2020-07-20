للبيع | فيلا بعائد سنوي | منطقة المشرف أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | فيلا بعائد سنوي | منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا بعائد سنوي | منطقة المشرف أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : 5 أستديوهات 3 شقق كل شقة مكونة من : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 3600 قدم مربع كود رقم : VI 116189 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063342
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