للبيع.فيلا | بعائد سنوي | منطقة البطين أبوظبي الفيلا مكونة من : 3 شقق : غرفة - صالة 15 أستديو مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : VH 980350 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733