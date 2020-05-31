للبيع فيلا بسمنان

(للبيع)
|للبيع فيلا طابقين بالشارقة سمنان مساحة 6500 قدم 8 غرف وصالتين مطلوب 2.200.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- سمنان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2060027
2,450,000 درهم
1,500,000 درهم
2,200,000 درهم
2,000,000 درهم
90,000 درهم
1,600,000 درهم
1,850,000 درهم
3,600,000 درهم