للبيع | فيلا بتقسيم داخلي مميز | حدائق المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة عائلة - مجلس - غرفة طعام - موقف 2 سيارة طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة عائلة - مطبخ تحضيري الرووف : غرفة خادمة - غرفة غسيل كود رقم : VI 5865 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733