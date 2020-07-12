للبيع | فيلا بتصميم راقي 4 غرف نوم ماستر | بوابة الشرق أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة جلوس - مجلس - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ - غرفة غسيل طابق أول : 4 غرف نوم ماستر مع بالكونة - صالة معيشة المنطقة الخارجية : غرفة سائق - حديقة صغيرة - جراج سيارات كود رقم : VI 116278 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733