(للبيع)
|للبيع فيلا بالياسمين 2 فيلات بالقرب من الرحاب ارضى مرتفع مساحتها 205 متر وجاردن خاصة 54 متر امكانية غمل مدخل خاص الفيلا واجهة بحرى بحرى تطل على حديقة كبيرة جدا عير مجروحه بالمرة ارقى حى وشوارع منظمة فى الياسمين 2 تشطيب سوبر لوكس رسيبشن 2 قطعة ارضية سيراميك كبير شبة البورسلين 3 غرق نوم وارضيات سيراميك 2حمام + مطبخ كبير جميع شبابيك الغرفة بالشقة خشب جميع شبابيك الرسبشن والبلكونة والحمام والمطابخ والمنور بالالومنيتال من اجود الانواع البيع كاش مطلوب للشقة 2200000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mamoud
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083760
418,000 جنيه
310,000 جنيه
3,100,000 جنيه
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