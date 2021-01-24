للبيع فيلا بالياسمين 2 فيلات بالقرب من الرحاب

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع فيلا بالياسمين 2 فيلات بالقرب من الرحاب - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع فيلا بالياسمين 2 فيلات بالقرب من الرحاب ارضى مرتفع مساحتها 205 متر وجاردن خاصة 54 متر امكانية غمل مدخل خاص الفيلا واجهة بحرى بحرى تطل على حديقة كبيرة جدا عير مجروحه بالمرة ارقى حى وشوارع منظمة فى الياسمين 2 تشطيب سوبر لوكس رسيبشن 2 قطعة ارضية سيراميك كبير شبة البورسلين 3 غرق نوم وارضيات سيراميك 2حمام + مطبخ كبير جميع شبابيك الغرفة بالشقة خشب جميع شبابيك الرسبشن والبلكونة والحمام والمطابخ والمنور بالالومنيتال من اجود الانواع البيع كاش مطلوب للشقة 2200000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: واتس 01225292093

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 22,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2021
رقم الإعلان: 2083760
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

فيلا للبيع كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك فيلا في العاصمه الادرايه الجديده كمبوند ديجويا _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

418,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة كمبوند Dejoye *مساحه المتر * (276م + جاردن 55 + تراس 18 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة كمبوند R8 بالحي الدباملوسي *مساحه 276 متر + جاردن 55 متر*.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

4/1/2021
صورة الاعلان: فيلا للبييع بفيو تحفه جدا و اقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبييع بفيو تحفه جدا و اقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا بمساحة 295 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا لقطة للبيع بمساحة 260 متر بفيو رائع جدا فى أرقى مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا لقطة للبيع بمساحة 260 متر بفيو رائع جدا فى أرقى مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager